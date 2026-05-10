「オリックス０−２日本ハム」（１０日、京セラドーム大阪）オリックス・岸田護監督の４５歳の誕生日だったが、試合は２試合連続となる今季６度目のゼロ封負け。連敗は４月１２日以来で今季初めて本拠地でのカード負け越しを食らった。相手先発の北山には３安打で完封された３日の敵地・日本ハム戦に続いての黒星。「北山君はいつも通りよかった。こっちも昨日の流れ（３安打の完封負け）を引きずったところがあるかも…」と