10日午後、三重県四日市市で住宅1棟が全焼する火事がありました。ケガ人はいませんでした。消防によりますと、10日午後2時20分ごろ、四日市市日永の住宅で「黒煙が出ている」と、通報がありました。火はおよそ1時間後に消し止められましたが、2階建ての住宅1棟およそ218平方mが全焼しました。当時、中に人はおらずケガ人はいませんでした。住宅の1階部分がよく燃えているということで、警察と消防が火事の原因を調べてい