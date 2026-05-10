俳優の北村有起哉（52）が10日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。超大物映画監督に激怒された過去について語った。この日は仲が良い俳優・鶴見辰吾とそろって登場。撮り終えたシーンで納得がいかない場合があるという話から、北村は「21歳の時だったかな。監督が巨匠の方だったんだけど、右も左も分からないから」と撮り直しを申し出たことがあったと明かした。