グラビアアイドルの松嶋えいみ（34）が10日にインスタグラムを更新。第1子出産を報告した。松嶋は「ご報告先日、第一子となる女の子を出産しましたずーっと逆子ちゃんで臨月入っても回らず、予定日ギリギリまで回るのを待とうと先生とも話していたのですが、お腹の張りが強く頻回で急きょ早まり予定帝王切開手術での出産でした」と報告し、出産時の様子を振り返った。続けて「予定日より3週間近く早くなり、心の準備が追いつか