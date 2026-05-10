睡眠の質を高めるために、どのような寝具を選べばいいのか。睡眠障害治療の専門家で東京足立病院名誉院長の内山真さんは「安価な寝具でも性能は十分であり、価格差ほどの効果差はない。重要なのは値段ではなく、自分に合った睡眠環境だ」という――。（第5回）※本稿は、内山真『やってはいけない睡眠の習慣』（SB新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／imaginima※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／imagini