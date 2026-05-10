格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．５３」（１０日、兵庫・ＧＬＩＯＮＡＲＥＮＡＫＯＢＥ）で、２０１６年リオデジャネイロ五輪レスリング銀メダリストの太田忍（３２）が金太郎（３３）に２Ｒ４分２５秒で一本勝ちした。１Ｒから積極的に前に出た太田は、相手の蹴りに合わせてタックルをしかけてテークダウンし上から攻撃をしかけた。その後一度は立ち上がられたが、今度はパンチを交錯させつつ組み付き、背後にとりつくと打撃