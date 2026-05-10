巨人は１０日の中日戦（バンテリン）で９―４と逆転勝ち。連敗を「３」で止め、勝率を５割に戻した。シーソーゲームを制した。投げては先発・森田が２回まで走者を出しながらも無失点投球を披露するも、１―０で迎えた３回に先頭・カリステに初球・１４５キロの高め直球を捉えられて左翼スタンド手前に同点ソロを叩き込まれた。その後の攻撃で２点を返し、再び試合を有利にするも、２点リードの４回に一死一塁から鵜飼にカウ