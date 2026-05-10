ボーイズグループTOMORROW X TOGETHERのメンバー、テヒョンが爽やかな春ファッションを披露した。最近、テヒョンは自身のインスタグラムを更新。【写真】「彼氏感強い」テヒョンの散歩姿キャプションには、太陽の絵文字を2つ綴り、複数枚の写真を投稿した。公開された写真は、テヒョンが晴れた日に散歩を楽しむ様子を捉えたものである。春の陽気のなかで、半袖で公園と思われる場所で自然を満喫している。（写真＝テヒョンInstagra