◆大相撲夏場所初日（１０日・両国国技館）横綱・豊昇龍（立浪）は、小結・高安（田子ノ浦）に上手投げで敗れ、黒星スタートとなった。高安の左からの上手投げをこらえようとした際、痛めたもよう。なかなか立ち上がれず、花道を引き揚げる時も付け人の肩を借り、車いすで診療所に向かった。場所前は、錣山部屋や境川部屋へ出稽古するなど、稽古は十分。２０２５年春場所に横綱昇進して以来、まだ優勝がないものの「大丈夫だよ