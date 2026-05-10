◆大相撲夏場所初日（１０日・両国国技館）横綱・豊昇龍（立浪）は、小結・高安（田子ノ浦）の上手投げに屈した。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、東前頭筆頭・藤ノ川（伊勢ノ海）に突き出された。大関に復帰した・霧島（音羽山）は、西前頭筆頭・隆の勝（湊川）をはたき込んだ。新関脇・熱海富士（伊勢ケ浜）は、西前頭２枚目・一山本（放駒）にはたき込まれた。新関脇・琴勝峰（佐渡ケ嶽）は、東前頭２枚目・義ノ富士（伊勢