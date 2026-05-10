◆東京六大学野球春季リーグ戦第５週第２日▽東大８―５法大（１０日・神宮）東大が法大に連勝し、２０１７年秋以来となる勝ち点を挙げた。春のリーグ戦での勝ち点は、１９９７年春に立大から挙げて以来２９年ぶりで、法大からは１９５３年春以来７３年ぶり。さらに春の法大戦で２戦連勝の勝ち点奪取は、１９２８年以来９８年ぶりと記録づくめの勝利となった。２３日からは勝ち点１で並ぶ立大とリーグ最終戦に臨み、１９９７