”「ニャンちゅう」の声で親しまれた津久井さん。 ALSと診断され、発症から現在。日々の工夫がすごい。 最後は視線入力で書き上げられた本。 こちらが勇気をもらう。””医療的ケア者本人による、呼吸器と胃ろう装着後の体験談記事だって！ 本人からの発信って相当貴重。とても参考になった！”そんな声がSNSにあるのは、声優の津久井教生さんのこと。津久井さんは2019年9月に感覚はあるままに体が動かなくなっていく難病「ALS（筋