誰もが見落としているような日常のなかにある小さなドラマや繊細な心の機微を、鮮やかに描き出すエッセイスト・中前結花さん。温かくやさしいその作品の背景には、愛情深く育ててくれた両親の存在や、幼少期から親しみ、気に入った言葉は書き留めてきたという歌謡曲・ドラマ・お笑いといったエンタメの存在があった。新作『ドロップぽろぽろ』の大反響を受けて行うインタビュー第2回。前編では彼女の個性を育んだ両親との関係につ