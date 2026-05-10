◇卓球・世界選手権団体戦決勝日本―中国（2026年5月10日英ロンドン）日本女子は6大会連続で決勝戦で絶対王者・中国と対戦。1971年の名古屋大会以来55年ぶりの金メダルを目指す試合順が発表され、先陣は9日の準決勝・ドイツ戦と同じくエース・張本美和（木下グループ）が務める。張本美は今大会ここまで全試合に出場し、9戦全勝と圧倒的な強さを発揮。決勝戦の第1試合では難敵・王曼碰と対戦する。第2試合も準