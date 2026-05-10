歌手・俳優のJAEJOONG（ジェジュン）がプロデュースするiNKODE Entertainment所属の次世代5人組ボーイズグループ・KEYVITUP（キービラップ）が10日、千葉・幕張メッセ 国際展示場で開催中のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』（8〜10日）の「レッドカーペット」に登場した。【場面ショット】ジェジュン、ドキッとするおんぶショットデビューして33日となるKEYVITUPは、ブラック衣装で登場。フレッシュな魅力と、ヒ