10日未明、兵庫・南あわじ市の国道で高齢の女性が倒れているのが見つかり、その後死亡が確認されました。警察はひき逃げ事件として捜査しています。午前3時50分ごろ、南あわじ市の国道28号で「人が道路の真ん中に倒れている」と110番通報がありました。警察がかけつけると、高齢の女性が頭や手足から血を流して倒れていて、その後、女性は病院に搬送されましたが死亡が確認されました。死亡したのは、事故現場近くの施設に入所して