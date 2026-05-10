大相撲夏場所初日（１０日・両国国技館）――横綱大の里、大関安青錦が初日から休場。一人横綱の豊昇龍は小結高安に上手投げを喫し、いきなり黒星。取組の際に右脚を負傷した模様で、付け人に支えられながら花道を引き揚げた。大関復帰の霧島は白星発進。隆の勝を反応良くはたき込んだ。大関琴桜は藤ノ川の止まらぬ攻めに防戦一方となり、突き出された。新関脇２人はそろって黒星。琴勝峰は義ノ富士のすくい投げに不覚を取