全国で頻発する生活圏へのクマの出没ですが、青森県でも緊急銃猟によるクマの駆除が相次いでいます。そのハンターが取材に応じ、発砲の難しさを語りました。今月6日に八戸市で駆除された体長およそ1メートルのメスのツキノワグマ。県内で初めて猟友会のハンターによって緊急銃猟が行われました。青森県猟友会八戸支部吉田功一郎 副支部長「ヤブを揺らしたら、クマがその辺から飛び出した。ここで構えて、クマが走っていくの