赤色灯10日午後4時半ごろ、JR東海道線の横浜―川崎間を走行中の上り電車内で「スプレーがまかれたようだ」と、乗客から119番があった。電車は川崎駅で停車した。川崎市消防局によると、子どもを含む3人が体調不良を訴え搬送されたが、命に別条はないとみられる。消防が車内周辺を調べたが、有害なガスは確認されていないという。