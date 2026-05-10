◇セ・リーグ巨人9―4中日（2026年5月10日バンテリンドーム）巨人は打線が12安打で今季最多9得点とつながって、連敗を3で止めた。勝率5割に復帰し、1日で3位に返り咲いた。阿部監督は「若い2人が頑張ってくれました」と22歳の平山と決勝打を放った23歳の浦田をたたえた。3―4の6回に2死一塁から平山が中堅への二塁打で二、三塁とチャンス拡大。直後に浦田が右中間に逆転の2点三塁打を放った。「貴重な、あれが勝ちにつな