お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が10日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に出演。くりぃむしちゅー上田晋也におそろいの誕生日プレゼントを贈った。同番組の後に放送される「サンデーQ」とのかけ合いのコーナー。7日に56歳を迎えた上田に、田中裕二が「今日ね、実はプレゼントが我々から」と切り出した。別スタジオでプレゼントが入った袋を受け取った上田は「サンジャポから？ありがとう」と驚いた様子。袋