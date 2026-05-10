交差点の中で「立ち往生」してパニックに！ 慌てて「バックで戻る」は絶対ダメ！2026年も春を迎え、旅行などで普段あまりクルマに乗らない人もハンドルを握るシーズンとなりました。ときには、不慣れな道や渋滞した道路でヒヤリとする場面に遭遇することもあります。【画像】これが神奈川の「世界に一つだけの超激レア信号機」です！（10枚）（10枚）なかでも運転に不慣れなドライバーが迷いがちなのが、「交差点の真ん中で