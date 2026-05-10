＜ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ最終日◇10日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞今大会4日間で平均飛距離278.5ヤードを記録。韓国の17歳アマチュア、オ・スミンが2位に14.375ヤード差をつけ、堂々のドライビングディスタンス1位に輝いた。【写真】シャフトのしなりがエグい…17歳はアイアンも規格外だった初日は平均279ヤードをマークし、17番で311ヤードを記録した2日目は平均292ヤー