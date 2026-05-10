岩手県大槌町で発生した大規模な山林火災で緊急消防援助隊として活動にあたった新潟県糸魚川市消防本部の隊員が5月8日、活動報告を行いました。 【糸魚川市消防本部猪又勝司 隊員】 「糸魚川消防本部2隊19名、4月24日より緊急消防援助隊新潟県大隊として岩手県大槌町へ出向・活動し、終了し帰署したことを報告する」 5月8日糸魚川市役所で行われた緊急消防援助隊の活動報告。 4月22日、岩手県大槌町で発生した山林火災では、