５月１１日（月）の近畿地方は、昼間はカラッと暑いでしょう。最高気温が２５℃以上の夏日の地点が続出しそうです。 高気圧は日本の東の海上に離れますが、まだ近畿地方を覆う見込みです。このため、近畿地方はおおむね晴れるでしょう。 午後は多少薄雲の広がる所がありますが、日ざしを遮ったり、天気を崩すようなものではありません。日ざしがたっぷりで洗濯日和となりそうです。 空気が乾燥しているため、火の取り扱