女優の杏（40）が9日放送のNHK Eテレ「わたしの日々が、言葉になるまで」に出演し、子供に「ブチギレした」経験を明かした。2015年に俳優の東出昌大と結婚し、16年に双子の女児、17年には男児を出産。現在はシングルマザーとして3人の子供を育てている。番組の今回のテーマは「“怒り”を言葉にしてみると」。22年に移住した仏パリでは言葉にして伝えることの大切さを痛感しているそうで、「（フランス語は）ちょっとだけど