俳優・佐藤健（37）と歌手・宇多田ヒカル（43）がYouTube動画で共演し、話題を集めている。【動画】宇多田ヒカル、佐藤健にテトリスで圧勝佐藤の公式チャンネルで10日までに「宇多田さんとテトリスをしました」の動画が公開。佐藤と宇多田のテトリス対決が実現した。「テトリスなら誰にも負けないと豪語」する宇多田は、ラフなメガネ姿で圧倒的なテトリスの腕前を披露。さまざまな条件で勝負するも、佐藤は「勝てない」と完