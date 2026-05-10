◇大相撲夏場所初日（2026年5月10日両国国技館）大相撲夏場所は10日、両国国技館で初日を迎え、横綱での初優勝を狙う豊昇龍（26＝立浪部屋）は結びで小結・高安（36＝田子の浦部屋）に敗れる波乱のスタートとなった。横綱がアクシデントに見舞われた。豊昇龍は高安の上手投げで手をついた後に開脚の形になり、右足を痛めたと思われる。顔をしかめ立ち上がると両脇を抱えられて土俵を降りた。花道で一礼すると再び関係者