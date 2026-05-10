SUPER EIGHT横山裕（45）が、9日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。8歳下の弟が小さかった頃の、自身の兄としての姿について語った。今回、横山は15年前に弟2人と初めて海外旅行をしたフィリピン・セブ島を訪れた。10代の頃から。父親代わりに弟たちの面倒を見てきた横山は思い出のホテルを散策し「『ほら兄ちゃんすごいやろ』っていう感じで連れてきたのを覚えてますもん。『兄ちゃんすごいなぁ』って