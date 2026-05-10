■これまでのあらすじ義母にとって「病弱」という言葉はわがままが許される免罪符のようなものだった。そんな義母を信じ切っている夫を、義父はずっと見守ってきた。しかし、真実に気づいたのなら妻を大事にするようにと義父は言い諭す。そして、夫は…。私の気持ちがまったく見えていない夫とは…もう難しいかもしれない。そう覚悟を決めたとき、夫が「俺が間違っていた」と…。義母が病弱じゃないことを、ようやく知ったようです