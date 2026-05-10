歌手で、ボーカル＆ダンスグループ「SPEED」メンバーの島袋寛子さん（42）が2026年5月6日、自身のインスタグラムを更新。ネクタイを合わせた衣装ショットを披露した。「とても楽しかったです！」島袋さんは、「2026.5.5 UTAUTAI ＠billboardlive_yokohama お越しくださった皆様ありがとうございました」と報告。「とても楽しかったです！一緒に歌えて嬉しかった！」「ありがとう」と感謝の言葉をつづっていた。インスタグラムに投