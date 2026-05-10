【「表と裏」の法律知識】#332著作権侵害や情報流出も…「チャットGPT」知らないと危ない運用ガイド 弁護士が注意点を指南政府が著作権法の改正案を国会に提出する方向で調整に入ったと報じられました。カフェやレストランなど、私たちが昼休みに立ち寄るあの店で流れているBGMの使用料を、これからは歌手や演奏家なども受け取れるようにするという内容です。いま商業施設でCDや配信音源をBGMとして流すと、店側がJASRACに使用