お笑いコンビ・ダウンタウンが出演しているインターネット配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋（ダウンタウンプラス）」の公式Ｘが１０日、更新され、浜田雅功の生配信企画を実施することを緊急告知した。浜田が生配信に出演するのは初めてとなる。投稿では、「本日【１８：００】ごろから生配信『浜田雅功のナマ生態』で“浜田雅功のお誕生日前日メシ”緊急生配信」と報告。また「浜田雅功への質問を募集中！」とし、視聴者との