◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ最終日（１０日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）１打差２位から出た桑木志帆（大和ハウス工業）は２バーディー、４ボギーの７４と落とし、通算５オーバーで４位となり、２４年のＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯以来のメジャー制覇はならなかった。「前半にバーディーが取れず、波に乗れなかった」と逆転Ｖを逃し、唇を