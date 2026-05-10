◆大相撲夏場所初日（１０日・両国国技館）１２場所ぶりに大関に復帰した霧島（音羽山）は、西前頭筆頭・隆の勝（湊川）をはたき込み、白星とした。霧島は、過去６勝１４敗と分の悪い相手に低く当たり、右からいなし、相手を泳がせて、勝った。先場所は１２勝３敗で３度目の優勝を果たし、大関に返り咲いた。２場所連続制覇で、横綱昇進への足がかりの場所としたいが「精いっぱい力を出して頑張っていきたい」と、意気込んでい