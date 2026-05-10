日本テレビ・河出奈都美アナウンサーが１０日、自身のインスタグラムを更新。同僚女子アナとのスリーショットを公開した。河出アナはインスタグラムに「パステル３姉妹」と書き始めるとピンク色の衣装を着た黒田みゆアナ、青色の衣装を着た滝菜月アナ、そして黄緑色の衣装を着た河出アナのスリーショットをアップ。「３人ともパンツスタイルで姉妹感強めでした」と続けた。また「そのあとシューイチのセットでカフェごっこしま