◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―９巨人（１０日・バンテリンドーム）巨人・平山功太内野手（２２）が「８番・中堅」で出場し、先制適時打を含む２安打、プロ初盗塁＆好走塁で連敗ストップに貢献した。「母の日」にちなみ、ピンクのリストバンドとアームスリーブを装着。第１打席から「お母さんのために打ちました。お母さんいつもありがとう」とチーム４試合ぶりの先制点となるタイムリーを左前に運んだ。６回２死一塁ではセ