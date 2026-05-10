◆パ・リーグソフトバンク８―３ロッテ（１０日・みずほＰａｙＰａｙ）ロッテ・藤原恭大外野手（２６）が「１番・右翼」でスタメン出場も６回２死一、二塁で代打・池田を送られて途中交代した。５回１死の右翼守備で庄子の飛球（右越え三塁打）を追った際に右肩を痛めた。検査を受けるため、試合中に福岡市内の病院に向かった。サブロー監督は「結果次第になりますね。（状態は）分からないです。脱臼癖とかそういう可能性が