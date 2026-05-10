きょう午後4時20分ごろ、富山市水橋辻ケ堂地区で住宅から火災が発生し、現在、消防が消火活動を行っています。消防などによりますと、きょう午後4時22分ごろ、富山市水橋辻ケ堂で2階建ての一般住宅の1階部分から火災が発生していると消防へ通報がありました。現在、消防が消火活動を行っています。近所の人によりますと、火はあっという間に燃え広がり、黒い煙が立ち上って、真っ赤な炎が住宅から上がっていたということです。また