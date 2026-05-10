5人組グループ・CORTIS（MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHO）が10日、千葉・幕張メッセ 国際展示場で開催中のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』（8〜10日）の「レッドカーペット」に登場した。【ソロカット】オールバックで登場！圧巻のオーラを放ったCORTISステージ登場と同時に大歓声が上がったCORTISは、全員そろってオールバックで登場。ファッショナブルな着こなしを披露し、異国情緒あふれる雰囲