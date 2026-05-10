ボートレース多摩川「第21回マンスリーBOATRACE杯」の5日目が10日に行われ、優勝戦のメンバーが決定した。準優10R5号艇の田中和也（41＝大阪）は好ピット離れで4コースカドを奪い、1Mこそ舟が浮いて後退したが2Mを最内好旋回で2着に浮上。3日目12Rの転覆、選手責任の減点5を乗り越え、優出に成功した。「準優だと特別に伸びるとかはないけど、ターン回りはいいです。伸びも出足もいいし、目立つことはないけど足は十分かな。