タレントで実業家の紗栄子（39）が10日、自身のインスタグラムを更新。伊勢神宮の式年遷宮（2023年）に向けた民俗行事「お木曳（きひき）」に参加したことを報告し、法被（はっぴ）姿を披露した。「本日、伊勢神宮のお木曳きに参加させていただきました」と報告し、「20年に一度行われる『式年遷宮』。社殿を新しく建て替え、御神体を新宮へお遷しする、日本の中でも特別な神事です。その御造営に使われる御神木を、人々の手で