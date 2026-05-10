“ああ言えばこう言う”って、まさにこの夫のことですよね。一体、今度はなにをやらかしたんでしょう…。嫌な予感しかしない。シャンプーの詰め替えもまとまにできないのか!?>>【まんが】なんで怒るの？ 俺なにかした？(ウーマンエキサイト編集部)