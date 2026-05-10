千代の山、千代の富士の2横綱を生んだ北海道福島町で10日、母の日恒例の「女だけの相撲大会」が開催された。32回目の今年は「ガンバレルー山」「ザキ山」といった個性的なしこ名の女性力士64人が、大勢の観客を前に熱戦を展開した。快晴の空の下、力士たちは、まわしに見立てた白い半ズボンとピンク色のTシャツ姿で土俵へ。観客は「押せ押せ！」「がんばれ！」と声援を送り、力士が土俵際で体を入れ替えて粘り勝つ姿に歓声を上