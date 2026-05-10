◇ITTF世界卓球選手権 男子団体戦(10日、ロンドン)卓球男子日本代表が9日、準決勝で台湾を下し、10年ぶりの決勝進出が決定。中国との頂上決戦に挑みます。1番手の張本智和選手が林繇儒選手とのエース対決に3-1で勝利。2番手の松島輝空選手は馮翊新選手に3-0の快勝、3番手の戸上隼輔選手が郭冠宏選手に3-0で下しました。オンコートインタビューで戸上選手は「1番の張本選手が林選手に勝ってくれたのが、みんながリラックスで