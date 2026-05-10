女優・杏（40）が10日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、20代の“奇行”を明かす場面があった。女優・佐々木希とのトーク企画で、杏は「今思うと奇行だったなって思うんだけど」とあるエピソードを語り始める。「今は本当にやらないんだけど、20歳ぐらいでモデルだったころ、裸足で帰ったことがあって」と明かすと、佐々木は「え〜っ!!」と驚きの声をあげる。杏が「凄く楽しかったのよ。“あと1キロぐらい歩いて帰っ