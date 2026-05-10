元NHKのフリーアナウンサー膳場貴子は10日、MCを務めるTBS系「サンデーモーニング」（日曜午前8時）に生出演。小泉進次郎防衛相が6日、自衛隊が初めて参加した米国とフィリピンの合同軍事演習（バリカタン）を視察したことをめぐり、コメントした。小泉氏は今月5、6日にフィリピンを訪問。防衛庁によると、6日に日本から初めてフィリピン国内に持ち込んだ地対艦ミサイル・88式地対艦誘導弾の実射訓練を視察した。番組では1週間のニ