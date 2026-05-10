地域の人に物流業界に興味を持ってもらおうと岡山市中区の物流会社OkaSyoが恒例の春祭りを開催しました。 【写真を見る】子どもたちの運転体験コーナー・岡山ゆかりのゲストによるステージイベントもOkaSyo春祭り「物流業界を盛り上げたい」 物流業のOkaSyoが岡山市中区の本社で毎年この時期に開いている、「OkaSyo春祭り」です。 原油価格の高騰や人手不足など物流業界は厳しい状況にありますが、イベント