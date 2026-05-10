「母の日に贈りたいケーキ」大賞に選ばれたケーキの授与式が岡山市北区の百貨店で行われました。大賞に選ばれたピンクのバラのケーキです。 【写真を見る】「母の日に贈りたいケーキ」デザイン大賞に選ばれたケーキの授与式小学6年生が考案した"ピンクのバラ"のケーキ【岡山】 天満屋岡山店では、毎年、小学生以下の子どもを対象に「母の日に贈りたいケーキ」のデザインを募集し、