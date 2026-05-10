柔道に打ち込む岡山県内の小学生が稽古で磨いた技を競う大会が、岡山市北区で開かれました。 【写真を見る】「技をかけ続けて諦めない」岡山県内の小学生約220人が参加ＲＳＫ杯柔道選手権大会【岡山】 岡山県柔道連盟が、日ごろの成果を発揮する場をと開いているRSK杯岡山県少年少女学年別柔道選手権大会です。青少年の健全な育成を目的に毎年この時期に開かれています。 今年は、県内の小学3年生から6年生までの約220人が参